Stockholmsregionen växer rekordsnabbt. För att alla ska få plats så behöver alla regionens kommuner få förutsättningar för att växa hållbart. Nacka kommer att spela en central roll i framtidens Stockholm som en del av regionens absoluta kärna.



Tillväxten går snabbt. 100 000 personer kan nu förverkliga sina drömmar i Nacka. Här är det möjligt, även när antalet invånare växer. Vi bygger, men även om det går snabbt bygger vi hållbart. Skogen och tillgängligheten till vattnet kommer alltid att finnas kvar. Nu tar vi nästa stora steg. Det finns ingen stad i Nacka i dag, men den skapar vi nu, tillsammans. Tunnelbanan gör det möjligt.



Hela västra Sicklaön – från Sickla till Skvaltan – är Nacka stad, som inom några år kommer att vara en tät stadsmiljö. Tunnelbaneavtalet innebär bland annat att staten har gett Nacka kommun i uppdrag att bygga 13 500 bostäder i Nacka stad.



15 procent av dem – omkring 2 000 bostäder – ska byggas på Bergs gård. Bostäder är inte bara något man slänger in här eller där. Kommunen måste också se till att det finns skolor, förskolor, äldreboenden, plats för sport- och fritid, helt enkelt en fysisk och social infrastruktur.



Nacka stad ska vara en stad att trivas i. För att det ska bli det måste helheten fungera. Det är inget som en oljehamn bidrar till. Regionen och kommunen är överens om att oljehamnen ska avvecklas. Även landshövdingen har tidigare uttalat att oljehamnens placering inte är lämplig och ställt sig bakom Nackas planer att bygga bostäder i Bergs gård.



Utvecklingen av den centrala regionkärnan, där Nacka kommun ingår, har betydelse för hela landets och Stockholmsregionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet. Det starka trycket på regionen och dess kommuner att tillhandahålla bostäder och stadsmiljöer för den starkt växande befolkningen kräver strategisk markanvändning. Det innebär bland annat effektivt utnyttjande av den höga tillgängligheten i dagens och framtidens kollektivtrafiksystem genom att satsa på innovativa och täta stadsmiljöer.



Intentionen är att bland annat att Bergs oljehamn och Loudden skall omvandlas i linje med vad som gäller för den centrala regionkärnan. Den nya Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, kommer att klubbas av landstingsfullmäktige under 2018. Efter en blocköverskridande överenskommelse i landstingsfullmäktige nyligen står det klart att Bergs gård ska ingå i den centrala regionkärnan.



Staten och regionens aktörer har ett fortsatt starkt ansvar för att främja en långsiktigt hållbar lösning på bränslelogistik och försörjning. I det sammanhanget ingår även analysen av hur de långsiktiga behoven påverkas av omställningen av fordonsflottan, klimatet och teknikutveckling.



Staten behöver lämna tydliga besked om vad man tycker i frågan. Att Bergs gård kan utvecklas med bostäder är en förutsättning för utbyggnaden av tunnelbanan, som kommunen, regionen och staten har avtalat om. En tunnelbana som slutar i en oljecistern är det ingen som vill ha.



Gustav Hemming, C

Miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Mats Gerdau, M

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka