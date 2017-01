Att skolbarnen är fler i Saltsjöbaden än i Fisksätra gör det logiskt att en simhall finns i just Saltsjöbaden. Det menar Richard Wendt, M. På bilden Näckenbadet i Saltsjöbaden.

Nacka har två kommunalt ägda simhallar. Nacka badhus på Järlahöjden och Näckenbadet i Saltsjöbaden. Det senare är mer än 40 år gammalt och är i stort behov av renovering. En insändare i NVP (29/12 2016) anser att kommunen misslyckats i sitt arbete med utreda alternativen för en ny simhall.

Skribenten Åsa anser att vi har jämfört äpplen med päron när vi jämförde Fisksätra med Näckenbadet. Så är inte fallet. Vi prioriterar barnen och föreningslivet.

I Fisksätra finns det i dag cirka 200 skolbarn, medan det finns över 1 800 skolbarn i Saltsjöbaden. Simundervisningen är en del av läroplanen. Då är närheten till en simhall något som ska prioriteras. Det gör resan till och från simhallen mindre riskfylld för barnen, samtidigt som mindre tid tas från annan undervisning. Där det finns flest skolbarn är det också naturligt att en simhall finnas. Det blir bäst för alla inblandade parter.



Även när det gäller kostnaderna för en ny simhall är Näckenbadet ett bättre alternativ, enligt kommunens beräkningar. Skribenten nämner att anläggningen skulle bli billigare i Fisksätra per kvadratmeter. Det stämmer, eftersom markförhållandet är annorlunda.

Men det man missar är kostnaderna för marken och möjligheterna till att bygga bostäder. Tar man med det i beräkningen blir Fisksätra-alternativet ­betydligt dyrare. Någonstans mellan 7 000 och 10 000 kronor per kvadratmeter dyrare. I Fisksätra går det att bygga bostäder. Det gör det inte vid Näckenbadet.



2013 genomfördes en så kallad ”Fisksätradialog”. Kommunen förde dialog i olika former med Fisksätraborna om hur de såg på sitt bostadsområde och hur de ville att det skulle utvecklas i framtiden. Alla svar finns att läsa i ”Fisksätradialogen – Trafikmiljö och markanvändning”. Utifrån dialogen har tjänstemännen tagit fram förslag och förbättringar för området. Bland annat kommer Fisksätra IP få en ordentlig upprustning och en ny multisporthall kommer att byggas. Precis så som Fisksätraborna efterfrågade i dialogen.

Att därmed påstå, som vissa gör, att Fisksätra skulle vara en bättre placering för en ny simhall, stämmer helt enkelt inte.



Richard Wendt, M

Ordförande i fritidsnämnden i Nacka