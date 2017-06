Supralunar är aktuella med singeln "For the Greater Good of Rock'n'Roll". På lördag spelar de på Sweden Rock.

”En blandning av Foo Fighters och Sweet” och ”som The Beatles men hårt” – så beskriver sig rocktrion Supralunar. På lördag spelar de på Sweden Rock i Blekinge, en festival som årligen lockar omkring 30 000 hårdrockstörstande besökare och i år har Aerosmith, In Flames och Scorpions som dragplåster.

– Jättejättestort. Det är det här vi drömt om sedan vi började spela, säger bandets Nackafostrade frontman Petri Tuulik, 45.



Ska skänka gaget

Supralunar framträder tack vare Sweden Rocks bandtävling, där fyra band valts fram via röster och juryutlåtanden.

– Det är över tusen band från hela världen som årligen anmäler sig. Att vi lyckades nå hela vägen fram till festivalen beror nog inte enbart på att vi är väldigt bra, om man ska vara ödmjuk, utan att vi dessutom lovade att donera hela vårt gage till Barncancerfonden. Det fick såna som mammas väninnor att också engagera sig i omröstningen, säger Petri Tuulik.

– Men trots att det är via bandtävlingen som vi är med så blir vi behandlade som alla andra artister på festivalen. Vi har fått fylla i en rajder (kravlista) med saker vi vill ha. Jag valde att ha åtta Marshallådor, maffiga gitarrförstärkare, på scenen för att få till den klassiska rock’n’roll-känslan.



80-talshyllande video

Bandet är dessutom aktuella med singeln ”For the Greater Good of Rock’n’Roll”, som släpptes förra veckan. I samband med singelsläppet lanserades också en video, inspelad i Björknässkolan.

– Högstadiet där jag gick för 30 år sedan. När jag ringde rektorn visade det sig vara min gamla gymnastiklärare. Videon är en hyllning till hur det såg ut på 80-talet, när band som Twisted Sister och Van Halen gjorde videor med handling. Sånt görs inte så ofta nu för tiden, säger Petri Tuulik.

– Vi hade förberett oss i tre månader innan vi fick låna skolan en helg. Vi tågade in tio man inklusive två skådespelare. Det är ”School of Rock”-upplägg där rektorn försöker tysta rock’n’rollen genom att bryta strömmen, men åker med huvudet före in i bastrumman. Det var ett rätt avancerat stunt.



Supralunar är i höst också aktuella med nytt album, ”Ghosts”.