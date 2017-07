När NVP besöker Ö-teaterns dagläger pågår repetitionerna för fullt. De fyra eldfåglarna Jasmine Makanda, Elizabeth Mohns, Claudia Fagerström och Lovisa Wallin far runt i lokalen till vacker musik. En dansuppvisning som möts med applåder från oss som har glädjen att ta del av den. Under en vecka repeterar dessa fyra tjejer – och ytterligare tolv barn i åldrarna sju till elva år en version av ”Eldfågeln”, som bygger på en gammal rysk saga.

– Ö-teatern har aldrig haft sommarläger förr. Men vi var tre pedagoger – en danspedagog, en förskolepedagog och jag som är dramapedagog – som ville jobba tillsammans och prova något nytt. Så vi bjöd in barn från Djurö och Vindö och från alla olika håll att prova teater. Vi bjöd även in nyanlända barn. Gruppen vi har här är jättefin mot varandra, berättar Agneta Silverberg.



Eldfåglarnas dansträning fortsätter, samtidigt som arbetet med scenografi och rekvisita pågår i en annan byggnad. Åttaåriga Signe Utter ritar och klipper en hand ur ett pappersark.



NVP:s utsände avslöjar sin fantasilöshet när han inte förstår att handen som Signe klipper fram i själva verket är en magisk frukt som ska sitta på det magiska träd som har en central roll i handlingen.

– Magiska frukter kan se ut hur som helst, förklarar Signe.



Varför ville du vara med på det här lägret?

– Jag gillar teater. Det är roligt att spela upp för andra, och öva replikerna och dansa.

Är det inte svårt att lära sig alla steg?

– Nej, säger den på klippuppgiften mycket koncentrerade Signe.



Premiären då? Jo, uruppförandet av daglägrets version av ”Eldfågeln” ägde rum i söndags, i Djurö kulturhus, inför en publik bestående av barnens familjer.



Vi får väl även tro att tonsättaren Igor Stravinskij förtjust följde uppvisningen och applåderade från sin himmel. Det var nämligen han och koreografen Michel Fokine som i Paris år 1910 först gjorde balett av folksagan.



Kommer ni att arrangera lägret även nästa sommar?

– Ja, jag tror det. Vi har utvärderingar i slutet av varje dag och alla har varit så nöjda. Första dagen på lägret var det ett barn som sa: ”Jag kommer hit för att få vänner.” I slutet av samma dag, vid utvärderingen, sa samma barn: ”Jag har fått vänner.” Det är så härligt att höra, säger Agneta Silverberg.