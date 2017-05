Årets utställningar på Olle Nymans ateljéer sker i samarbete med galleri Andersson/Sandström, som är baserat i Stockholm och Umeå. Det norrländska inslaget gör sig påmint i valet av konstnärer.



Katrin Westman, som inleder utställningarna, är visserligen född i Örebro, uppvuxen i Värmland och bor i Enskede — men fick sin konstnärliga skolning på Konsthögskolan i ”Björkarnas stad”. Och såväl Jan Håfström som amerikanskan Allison Glindersleeve har nyligen ställt ut i Umeå, i Håfströms fall så sent som i vintras.

För en Stockholmspublik sticker Jan Håfströms namn ut. Många känner exempelvis igen hans sju meter höga siluettskulptur ”Who is Mr. Walker?” — föreställandes Fantomens alter-ego — som står på Järnvägsparken vid Stockholms centralstation.

Lika etablerad är ännu inte sommarens första utställare. Men så skiljer också prick 50 år mellan 79-årige Jan Håfström och 29-åriga Katrin Westman.

Hennes konst rör sig i gränslandet mellan måleri och skulpterande. Exempelvis kan en målad duk hängas som en handduk på en krok på väggen.



”Rå kraft och rörelse”

På frågan om influenser svarar hon barocken generellt och italienske 1600-talsskulptören Giovanni Lorenzo Bernini i synnerhet.

– Jag är intresserad av det överdådigt dekadenta. Det ska vara åtrå och begär, köttigt och dramatiskt. Berninis konst är så perfekt att den blir overklig, och det strävar också jag efter. Det är mycket rå kraft och rörelse i mitt måleri, ett möte mellan figuration och abstraktion.

– Det är svårt att definiera sin konst. Det blir alltid poetiskt och filosofiskt och kanske lite luddigt. Men det är väl också just det existentiella som är konstens kraft, säger hon.