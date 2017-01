Lotte Johansson visar filmen ”Her self – a portrait” i en guldram. Den 23 och 30 januari och 6 februari hålls samtalskvällar.

Det är Gustavsbergsbon Lotte Johansson och det mobila Galleri Duerr som väljer att låta verk av en rad konstnärer bli bakgrund till diskussioner som berör unga och de som arbetar med unga.

Den första samtalskvällen har temat ”Hungergames IRL”, som äger rum den 23 januari.

– Unga utsätts för kränkningar och våld på nätet av både enskilda och av aktörer, men även om det anmäls utreds inte de brotten. Och de utsätts för reklam som förmedlar något helt annat än det man vill förmedla som förälder. Barn har många saker de behöver prata om, säger Lotte Johansson.

Konstväggen visar målningar, fotografier och skulpturer som alla berättar om fenomen som unga kan brottas med: Religion, migration, nakenhet, könsidentitet och vad det innebär att vara barn.

– Jag har arbetat i skolor med övningar som får barn i olika situationer att öppna sig och delta i samtal. Här är tanken att genom att visa och berätta om vad de här konstnärerna uttrycker skapa ingångar i samtal.

De första samtalen äger rum under tre måndagkvällar och är öppna för ungdomar från 12–13 år och för alla som på ett eller annat sätt möter unga.



Kärlekslös uppväxt

Den andra samtalskvällen har temat ”Sedd eller betraktad” och utgår filmen ”Her self – ett porträtt” som tidigare visats i Cannes och New York och som nu får Stockholmspremiär.

Filmen spelas i en guldram och visar en kvinna som upptäcker att hon är betraktad och hur en känsla av smicker övergår i obehag. Den berättar om självbilder och våra självpåtagna roller.

En av regissörerna, Martin Lima de Faria, kommer till samtalet, som veckan efter följs av ”Ingensdotter”, som kom till Sverige från Iran 2009 efter en kärlekslös uppväxt och tid i barnfängelse. Samtalet handlar om identitet, självkännedom och varför många modifierar sina kroppar, och om hur de bilder som läggs ut på nätet snurrar vidare okontrollerat.

– Vi tar fasta på en eller några av bilderna vi visar och utifrån dem kan unga prata. Unga har väldigt mycket som de går och bär på, säger Lotte Johansson.