Keramikern Ann-Britt Haglund, som arbetar under signaturen Amba, har arbetat i G-studion sedan 1995 och har varit med och förberett arrangemanget.

– Jag trivs med mångfalden i G-studion, att det inte bara är keramiker. Vi är ett bra gäng. Det finns en enorm kunskapsbank och möjligheter till möten och samarbeten.

– Vi har våra ateljéer öppna som vanligt. Det är övervägande keramiker som öppnar, men många jobbar ju i flera olika material.



Men det blir inte bara ateljéer att titta in i i år.

Maria Cotellessa har gjort en installation som hänger på Hänkelhuset i fabriksområdet.

– Jag kallar den ”Havets fasa” och den handlar om vad vi ställer till med i haven – rovfiske, bottentrålning som förstör bottnar och att mycket av fångsterna slängs tillbaka i havet, säger hon.



På fasaden hänger ett fiskenät med drabbade djur och plast. På en gavel ska hon hänga upp en haj utan fena.

– Jag jobbar mest i keramik annars, men det här blir ett sätt att göra folk uppmärksamma på miljöproblemen, säger hon.



Många vill prata porslin

Under porslinets dag märker Ann-Britt Haglund att de besökare som kommer är insatta och intresserade i keramik.

– Det brukar bli lite mer samtal på Porslinets dag än när vi har öppet vid jul. Besökarna är intresserade av allt från husen och G-studions historia till hur vi rent praktiskt tillverkar våra objekt.



I Chamottehuset har det blivit fler ateljéer efter att huset renoverats och ateljéföreningen har snart hundra medlemmar.

Porslinsmuseet har fri entré till sommarutställningen ”Wilhelm Kåge – från arbetarservis till drakfisk” under Porslinets dag och i verkstaden kan man prova på att att arbeta med lera på olika sätt.



Framför museet kommer det att finnas en porslins- och keramikmarknad.