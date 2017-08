Framgången för Fotografiska i Stockholm har länge varit ett faktum – nu tar bröderna Jan och Per Broman, båda Nackabor, konceptet till New York och London.

Han ser aningen trött ut när NVP möter honom i entrén till Fotografiska.

– Det har varit mycket flygande den sista tiden. Jetlag. Jag befinner mig mellan olika tidszoner, säger Jan Broman, som inte bara är Nackabo utan tillsammans med brodern Per dessutom initiativtagare till den privatägda konsthallen Fotografiska.



Och med lite tur kommer han inom kort att landa – bokstavligen landa – i rätt tidzon. För när Fotografiska nu expanderar, efter sju år i Stockholm, gör man det rejält. Filialen i New York öppnar hösten 2018 och den i London vintern därpå. Sedan står troligtvis en asiatisk expansion på tur och Jan Broman säger att ytterligare filialer är aktuella. Ett arbete som innebär många resor. Bara att höra om september månads flygschema – Shanghai, New York, London, Amsterdam – gör en matt.

– Vi lär aldrig öppna filial i Australien, för så långt orkar jag inte resa, säger Jan Broman samtidigt som vi slår oss ner med varsin kopp kaffe i ett konferensrum.



Utsikten från lokalerna i Stora Tullhuset i Stadsgårdshamnen är magnifik, och enligt kännare ska även den 4 000 kvadratmeter stora filialen i New York, i en sekelskiftesbyggnad på Manhattan, vara storslagen.

– Park Avenue South, bättre adress går inte att få, säger Jan Broman.

Varför öppnar ni en filial i New York?

– För att vi tror att det behövs. Det finns mängder av gallerier för fotografi i New York – och konkurrensen är betydligt hårdare än i Stockholm – men vår paketering finns ingen annanstans i världen. Vi är oerhört inkluderande med allt från val av utställningar till maten i restaurangen. Oavsett vilken människa du är har du en plats på Fotografiska, och oavsett vad du gillar kommer du att gå hem från Fotografiska med känslan av att ha sett något som du verkligen tycker om.



Vägrar byta namn

– Sen är det ju ett par städer i världen som sticker ut inom konst, och då framför allt New York och London, och vi vill vara där som marknaden är störst.



I svenska medier har expansionen uppmärksammats stort. Bland annat tycks faktumet att även de utländska filialerna kommer att heta ”Fotografiska” ha slått an somliga patriotiska strängar. Att New Yorks största galleri för fotografi bär ett svenskt namn är onekligen kuriöst.

– Jag vet inte nåt bolag som bytt namn för att man kommit in på annan marknad, så jag förstår inte varför vi skulle göra det. Ikea heter Ikea, Hennes & Mauritz heter Hennes & Mauritz. Varumärket Fotografiska har 90 procents igenkänning i Stockholm och vi ska bygga det i New York och London också, vi har en fantastisk företagsprofil för att klara det.

– Dessutom finns en anspelning på fotografi i namnet, även om det inte är PH-stavning. Det blir mer utmanande att etablera varumärket i Kina, säger Jan Broman med ett skratt.



Har ni från amerikanskt håll mötts av några sura reaktioner i stil med ”ska några svenskar komma hit och förklara för oss vad fotografi är”?

– Det var genom amerikanska medier som nyheten kom ut, och det skrevs ganska mycket artiklar. Än så länge har jag bara tagit del av positiva reaktioner.

Vilka fördelar har Fotografiska i Stockholm av att filialer öppnas på andra platser i världen?

– Samordningsfördelar finns så klart, men det tror jag inte att den genomsnittlige besökaren kommer att märka av. Däremot kommer nog vår egen stolthet att växa och vi kan göra större produktioner.

Vet du redan nu hur öppningsutställningen i New York kommer att se ut?

– Det finns nån slags bild, men den förändras hela tiden. I New York kommer vi antagligen ha tre-fyra utställningar som öppnar samtidigt. Nån gång i april-maj nästa år släpper vi all information, säger Jan Broman.