Vad är makt och vad är vanmakt? De frågorna ställdes till Fisksätrabor under en workshop i februari i år. Svaren har nu tolkats av poeten Danira Benitez, som tillsammans med regissören och koreografen Paloma Madrid skrivit manuset till ”En blodröd droppe i ett blått hav”.



Framförs på Fisksätra torg

Föreställningen — som innehåller inspelade röster, scenografier, poesi, musik och teater — hade premiär i lördags och framförs dagligen på Fisksätra torg, utanför Fisksätra museum, klockan 16, fram till och med torsdag.

– Vi lät människor i Fisksätra beskriva vad makt och vanmakt betyder för dem. Både socialt, strukturellt och individuellt. Intervjufrågorna togs fram tillsammans med Fisksätra museum, som under lång tid lyft fram Fisksätrabornas röster, säger regissören Paloma Madrid.

Fisksätra museums projekt har namnet ”Kakofoni — om makt och vanmakt” och genomförs med stöd av Statens Kulturråds nationella satsning Kreativa platser, som riktar sig mot bostadsområden i förort och glesbygd och syftar till att fler ska kunna skapa och ta del av kultur där de bor.

”En blodröd droppe i ett blått hav” är en poetiskt och vacker titel — men vad betyder den?

– Det är ett direkt citat som kom under intervjuerna från ett samtal mellan makthavare och boende från Fisksätra, och passar bra som en liknelse för hela manuset. Men vad det mer exakt betyder får man komma för att bilda sig en uppfattning om, säger Paloma Madrid.