Besatt av ljus och skugga

Brittiske keramikern Edmund de Waal har ställt ut på gallerier och museer världen över, men tycker sig sällan ha kommit bättre till sin rätt än på Artipelag, där hans återhållsamma konst visas fram till den 1 oktober.

– Nästan överallt stänger de fönstren och sätter elektroniskt ljus över din konst. Här gäller det motsatta. Naturligt ljus, naturliga skuggor, landskapet och molnen på himlen utanför — allt detta ger enorma möjligheter, men också utmaningar. Det har inte varit lätt att sitta i ateljén i London och förbereda sig, säger Edmund de Waal förtjust.



”En omedelbar kärlek”

Inte bara lokalerna väcker de Waals entusiasm, även – och framför allt – den man han delar utställningen med. Giorgio Morandi (1890-1964) är i konstkretsar kultförklarad, har ställts ut på bland annat Tate Modern i London och Metropolitan Museum of Art i New York. Han är även Edmund de Waals stora inspirationskälla.

– Första gången jag såg en målning av Morandi var jag 17 år. Det var i New York och jag kände ”Oh God, that’s extraordinary”. Allvaret och intensiteten – en omedelbar kärlek. Sen dess har han varit den konstnär jag ständigt återvänder till.



Vad gäller tonaliteten finns tydliga beröringspunkter mellan de båda konstnärerna, även om den ene var konstnär och den andre är keramiker.



Giorgio Morandi målade stilleben hemma i Bologna under större delen av sitt liv. I Artipelag finns ett femtiotal av hans verk representerade och variationen i motiven, stadsmiljöer och keramiska föremål, är vid ett hastigt ögonkast inte stor.



Edmund de Waal är likaså sparsam i sitt konstnärliga uttryck. I somliga verk blir själva tomheten central. Han hoppas att besökarna ska ta tid på sig, sakta ner stegen. Han talar sig varm om skuggor och har på en vägg i hallen skrivit en flera meter lång text om Morandis förhållande till damm.

– Det är en fånig text som nog ingen kan läsa på grund av min risiga handstil, skojar Edmund de Waal, och tillägger: Besatthet är ett nyckelord för utställningen. Morandi är den konstnär som mest passionerat tänker på innebörden av ljus. Vad det gör för ett föremål. Resultatet är förförande.



Har koll på Gustavsberg

Edmund de Waal har många järn i elden. Han har nyligen samarbetat med den kinesiske konceptkonstnären Ai Weiwei i Graz, ska nästa år designa en balettuppsättning i London och Amsterdam och har det senaste decenniet kommit ut med två böcker, bästsäljaren ”Haren med bärnstensögon” (2010) och ”Den vita vägen” (2015).

I sistnämnda bok, som nyligen gavs ut på svenska, tar han grepp på porslinets mångtusenåriga historia.



Det finns en rik lokal porslinstradition på Värmdö – är du bekant med den?

– O ja! Jag har inte besökt platsen än, men Gustavsberg ligger där borta, säger Edmund de Waal och pekar ut genom fönstret.

– Under arbetet med ”Den vita vägen” läste jag mycket om Gustavsberg. Mest spännande är 1900-talets fantastiska keramiker. Framför allt den underbare, radikale Wilhelm Kåge, som jag älskar. En stor designer. En hjälte.