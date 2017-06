Annons

Planerar du bröllop utomlands, bjuda barnen på en långresa eller ta med väninnan till New York? Här är tipsen på hur du gör för att kunna åka iväg på den resa du drömmer om.

Danske Bank har tillsammans med Ipsos undersökt vad svenskarna har för drömresor och vilken plan man har för att komma iväg på resan. Undersökningen visar att få av de som drömmer om en speciell resa har en sparplan för att komma iväg. Bara tre av tio svenskar lägger undan pengar för att kunna åka på sin drömresa. Många drömresor äger rum i samband med livshändelser såsom jämna födelsedagar, bröllop och pension. Trots att man redan planerat för resan under en längre tid sparar 8 av 10 helt eller delvis på sparkonto med låg (eller ingen) ränta istället för ett alternativ med högre avkastning och längre sparhorisont.



Tre tips för att komma iväg på din drömresa:



1. Gör en realistisk sparplan



När vill du åka? Börja med att räkna på vad resan kommer att kosta – resan dit, hotell, mat, nöje och aktiviteter. Hur mycket måste du spara varje månad för att nå dit?



2. Tänk på att sparkonton just nu har låg eller ingen ränta alls.



Se över om du istället för att spara på ett vanligt sparkonto med låg eller ingen ränta kan spara i ett alternativ som ger mer avkastning, för att snabbare kunna spara ihop till drömresan. På Danske Banks sparsida hittar du förslag på sparalternativ.



3. Sätt upp delmål!



För att göra sparandet roligare kan det vara en bra idé att sätta upp delmål. Börja med att spara till flygbiljetten. När du har sparat till den, sätt då upp nästa delmål - exempelvis boende. Därefter bör du planera vad du vill göra under din drömresa och titta på vilka delmål du behöver för att nå dit.

